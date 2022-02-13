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Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

13.02.2022 14:59
Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Salı akşamı oynayacağı Tuzlaspor maçını hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Salı akşamı oynayacağı Tuzlaspor maçını hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Bu arada Bursaspor'un yeni transferlerinden Yusuf Türk, gerçekleşen antrenman sonrasında yeni yaşını teknik ekip ve futbolcu arkadaşları ile birlikte kutladı. - BURSA

Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Spor Toto, Tuzlaspor, Bursaspor, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursaspor'da Tuzlaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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