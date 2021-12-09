Bursaspor'da vefa gecesi

Bursasporlular Derneği vefa gecesi düzenledi. Geceye yeşil-beyazlı kulübün efsane isimleri katılırken, Yılmaz Vural ve Ertuğrul Sağlam'ın konuşmaları alkış topladı.

Bursasporlular Derneği, 'Bursaspor'a vefa gecesi' yemeği verdi. Geceye Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili, Yıldırım Belediye Başkan vekili, Teknik Direktörler Ertuğrul Sağlam, Yılmaz Vural, eski efsane futbolcular, yöneticiler, tribün liderleri ve birçok seçkin konuk katıldı. Yeşil-beyazlı takımın efsane ismi Sedat Özden etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bursasporlu olmak, Bursalı olmak, bu sevdayı tatmak çok başkadır. Uzun yıllar Bursaspor'da görev yapmak benim için çok önemliydi. Bana gösterilen ilgiye çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural, "Bursaspor'u eski günlerine döndürmeliyiz. Klasik olacak belki, ama bugün burada olmaktan çok mutluyum. Geçmiş geçiyor, ama o anılarla yaşıyoruz. Buradaki herkesle çok güzel hatıralarımız var. Bursa'nın yeri bende çok ayrıdır. Çünkü burası bana üç kez çalışma şansı verdi. Çok güzel günler yaşadık. Şampiyon olduğunda da bir Bursalı kadar çok sevindim." dedi. Ertuğrul Sağlam ise, "Bir şehir inandığı zaman, bir araya geldiği zaman, birbirini sahiplenip, birbirini desteklediği zaman, şehrin her kademesindeki insanlar sorumluluk alıp o işin bir ucundan tuttuğu zaman neler yapılabileceğini biz 11 yıl önce bütün Türkiye'ye ve dünyaya gösterdik. O gün biz şunu yaptık. Şehrin en tepesindeki insan ile en alt kademesinde insan hep beraber gönül birliği ile bir araya geldiler. Bursaspor'a nasıl destek oluruz? Bu başarıda nasıl bizim de bir payımız olabilir? sorumluluğu içerisindeydiler" dedi.

Ertuğrul Sağlam: "Bursaspor benim kalbimin en güzel tarafında"

Sağlam ise,"Bu sinerjiyle kendimizden çok daha büyük takımlara karşı çok büyük bir mücadele örneği gösterdik. Bence Türk Futbol Tarihi'nin en önemli iki başarısından birini ortaya çıkardık. Aslında çok derin derin düşünmeye gerek yok. 10 yıl önce yaptığımızı tekrar hayata sokmak. Ben tabii burada olmaktan çok mutluyum. Çok değerli insanlar ile beraber olmaktan dolayı çok keyifliyim. Bursaspor'un kuruluşundan bu yana emeği geçmiş ve şu an hayatta olmayanbüyüklerimi de rahmetle anıyorum. Onlar olmasaydı bizler de böyle başarılara imza atamazdık. Bursaspor benim kalbimin en güzel tarafında ölene kadar kalacaktır" diye konuştu.

Ali Ademoğlu: "Bizim dört ana projemiz var"

Bursaspor Vakfı Başkanı Ali Ademoğlu da, Bursaspor Vakfı'nın yaptığı çalışmalardan bahsetti. Ademoğlu, "Bursapor Vakfı, rahmetli şampiyon başkanımız İbrahim Yazıcı'nın kurduğu, Bursaspor'un kurumsal yapısına destek olmak amacı güden çok değerli bir projedir. Bizim dört ana projemiz var. Hepsinin hayata geçmesi an meselesi. Bir tanesini sizlere burada açıklayayım. Bursaspor Spor Lisesi projemiz. Bursaspor gibi bir camianın bir spor lisesi olmalı. Bursaspor kültürünü aşılamaya buradan başlamalıyız. Gerekli makamlar ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. En kısa zamanda da Bursa'mıza Bursaspor Spor Lisesi'ni armağan etmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Ömer Furkan Durmaz: "Uyum içerisinde çalışmak için her yolu deniyoruz"

Bursaspor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu adına geceye katılan Üye ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Furkan Durmaz ise yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu büyük camiaya layık olmak için hem başkanımız hem de bizler yönetim kurulu üyeleri olarak, elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bizler bu göreve gelirken bu zorlukların farkındaydık. Ancak göreve geldikten sonra zorlukların derecesini öğrenince Bursaspor'un çok büyük bir çıkmaz içinde olduğunu gördük. Her ne olursa olsun elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışırken Büyük Bursaspor camiasının da bizimle beraber bu yolda olduğunu görmek ve bilmek istiyoruz. Bursaspor'umuzun bu sene hak ettiği yere dönebilmesi ve üzerinde bulunan bu yüklerin hafifletilmesi adına camiamızla uyum içerisinde çalışmak için her yolu deniyoruz" dedi.

Vefa gecesinin sonunda Bursasporlular Derneği tarafından Bursaspor'umuza hizmet vermiş tüm yönetici, futbolcu, teknik direktör ve üyelere flama takdim edildi. - BURSA