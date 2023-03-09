Bursaspor'dan Devlet Bahçeli'ye forma - Son Dakika
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Bursaspor'dan Devlet Bahçeli'ye forma

09.03.2023 17:01
Bursaspor'dan Devlet Bahçeli'ye forma

Bursaspor yönetimi, kulübü ziyarete gelen MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve beraberindeki heyete, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Bursaspor yönetimi, kulübü ziyarete gelen MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve beraberindeki heyete, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu forma hediye etti. MHP heyeti de formayı yarın Bahçeli'ye vereceklerini söyledi.

MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve beraberindeki heyet, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ni ziyaret etti. Futbolcularla buluşup galibiyet tebriklerini ileten MHP Bursa İl Teşkilatı, gelecek maçlar için de başarı dileklerinde bulundu. Kalkancı, "Genel Başkanımızın, size selamını iletiyorum. Yarın, inşallah sizlerin selamını ve hediyelerinizi ona götüreceğim. Sizi tekrar tebrik ediyorum. Azminiz, inancınız bize, şehrimize ve taraftarımıza umut verdi. İnşallah bu azim ve umutla Bursaspor hak ettiği yerlere gelecek. Bizler elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yanınızda ve arkanızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kurulu, MHP heyetine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu forma hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Bursaspor'dan Devlet Bahçeli'ye forma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'dan Devlet Bahçeli'ye forma - Son Dakika
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