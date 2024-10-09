Bursaspor'dan Karaborsaya Önlem - Son Dakika
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Bursaspor'dan Karaborsaya Önlem

Bursaspor\'dan Karaborsaya Önlem

Bursaspor, online bilet satışını 2 ile sınırlandırarak karaborsayı önlemeyi hedefliyor.

09.10.2024 19:29
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Bursaspor yönetimi, maç günü yapılan karaborsa bilet satışlarına önlem aldı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, online bilet satışını 2 ile sınırlandırdıklarını duyurdu.

Mücadele ettiği TFF 3. Lig'de 43 bin 160 taraftarla seyirci rekorunu kıran Bursaspor, maç günleri taraftarların karaborsa mağduriyeti yaşamaması için önlem aldı. Daha önce online bilet satışının kaldırılmasıyla kağıt bilet alacak müsaitliği olmayan taraftarın serzenişine kulak veren yönetim, online bilet satışını 2 ile sınırlandırarak karaborsanın önüne geçmeyi planlıyor.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Rekor katılımın olduğu ilk iki maçımızda yaşanılan sıkıntıların en büyük sebebi, online biletlerin ve QR kodların mükerrer kullanılması olmuştur. Stadyum dışındaki kontrol alanlarında ve turnikelerde yüzlerce kez mükerrer geçiş sorunu yaşanmış ve bu durum biletini/kombinesini alarak maça girmek isteyen taraftarlarımızı da mağdur etmiştir. Emniyette yaptığımız görüşmeler neticesinde bu sorunun tekrar yaşanmaması adına bu maça özel sadece kağıt bilet satışı yapmayı kararlaştırmıştık. Şehir dışındaki ve çalışma saatlerinden dolayı gelemeyecek taraftarlarımızın haklı serzenişini kabul ediyor ve online satışı yalnızca 2 (iki) adetle sınırlandıracak şekilde satışa sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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