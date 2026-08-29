Bursaspor'dan Kayserispor'a Kritik Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursaspor'dan Kayserispor'a Kritik Galibiyet

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, Kayserispor'u 2-1 yenerek 3 puan aldı. Teknik direktör Mustafa Er, oyundan memnun.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz 3 puandı. Kazanmak için buraya geldik" dedi.

Bursaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Kazandığımız için mutluyuz. Tek hedefimiz 3 puandı. Kazanmak için buraya geldik. Maça talihsiz bir hatayla, bir penaltıyla geriye düştük. Ancak ikinci yarıda 45'le 75 arası muazzam bir oyun oynadık. O yarım saatlik dilimde çok baskılı, çok istekli oyunun tamamen kontrolü bizdeydi ve rakip hiçbir şekilde cevap veremedi. Zaten bu periyotta iki gol bulduk, daha fazlasını da bulabilirdik, farkı da açabilirdik. Ama son 15 dakika artık onu çok normal karşılıyoruz; biraz daha koruma psikolojisi. Rakip de çok risk aldı haliyle evinde oynuyor. Ama oyun olarak 90 dakikaya baktığımız zaman hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm oyuncularını kutladıklarını kaydeden Er, "Tüm oyuncularımı, oynayan oynamayan, çünkü çok inanıyorduk zaten biz geçen haftadan sonra. Geçen hafta çünkü çok talihsiz bir mağlubiyet aldık, yani farklı kazanacağımız bir maçı geçen hafta kaybetmiştik. Bizim için süreç olumlu ilerliyor. İlk dört maçta üç deplasman oynayan tek takımız. Yani herkes 2-2, hatta 3-1 oynayan var içeride; biz tek takımız. Bu anlamda da deplasman dezavantajını da bitirdik kendi adımıza. Bu anlamda da avantajlıyız ki zaten iç sahada çok çok farklı bir takımız. İnşallah süreç böyle devam edecek, zirveye çıkıp bırakmadan devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Mustafa Er, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'dan Kayserispor'a Kritik Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın temeli 1 Eylül’de atılıyor Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı
Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum Hamaney: Toplumsal uyuma zarar verecek her türlü eylemi yasaklıyorum
İspanya’da tansiyon yüksek Göçmenlerin barınaklarını ateşe verdiler İspanya'da tansiyon yüksek! Göçmenlerin barınaklarını ateşe verdiler
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı

22:51
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
22:29
Mekke’nin ardından Suriye’de: Toz fırtınası gökyüzünü kızıl renge çevirdi
Mekke'nin ardından Suriye'de: Toz fırtınası gökyüzünü kızıl renge çevirdi
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
21:38
Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu’nun MASAK kayıtlarında dikkat çeken para trafiği
Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu'nun MASAK kayıtlarında dikkat çeken para trafiği
21:08
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
20:43
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 22:57:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursaspor'dan Kayserispor'a Kritik Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement