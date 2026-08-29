Bursaspor'dan Kayserispor'a Kritik Galibiyet

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz 3 puandı. Kazanmak için buraya geldik" dedi.

Bursaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Kazandığımız için mutluyuz. Tek hedefimiz 3 puandı. Kazanmak için buraya geldik. Maça talihsiz bir hatayla, bir penaltıyla geriye düştük. Ancak ikinci yarıda 45'le 75 arası muazzam bir oyun oynadık. O yarım saatlik dilimde çok baskılı, çok istekli oyunun tamamen kontrolü bizdeydi ve rakip hiçbir şekilde cevap veremedi. Zaten bu periyotta iki gol bulduk, daha fazlasını da bulabilirdik, farkı da açabilirdik. Ama son 15 dakika artık onu çok normal karşılıyoruz; biraz daha koruma psikolojisi. Rakip de çok risk aldı haliyle evinde oynuyor. Ama oyun olarak 90 dakikaya baktığımız zaman hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm oyuncularını kutladıklarını kaydeden Er, "Tüm oyuncularımı, oynayan oynamayan, çünkü çok inanıyorduk zaten biz geçen haftadan sonra. Geçen hafta çünkü çok talihsiz bir mağlubiyet aldık, yani farklı kazanacağımız bir maçı geçen hafta kaybetmiştik. Bizim için süreç olumlu ilerliyor. İlk dört maçta üç deplasman oynayan tek takımız. Yani herkes 2-2, hatta 3-1 oynayan var içeride; biz tek takımız. Bu anlamda da deplasman dezavantajını da bitirdik kendi adımıza. Bu anlamda da avantajlıyız ki zaten iç sahada çok çok farklı bir takımız. İnşallah süreç böyle devam edecek, zirveye çıkıp bırakmadan devam edeceğiz" şeklinde konuştu.