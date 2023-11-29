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Bursaspor'dan 'Kulüp Kapanacak' İddialarına Yalanlama - Son Dakika

Bursaspor'dan 'Kulüp Kapanacak' İddialarına Yalanlama

Bursaspor'un divan kurulu başkanı Galip Sakder, kulübün kapanacağı iddialarını yalanladı. Sakder, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunun kararıyla kulübün kapatılmasının söz konusu olamayacağını ve Bursaspor'un tahkimde herhangi bir dosyasının bulunmadığını ifade etti.

29.11.2023 - 18:23,  Güncelleme: 18:28
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un divan kurulu başkanı Galip Sakder, kulübün kapanacağı iddiasının gerçek olmadığını söyledi.

AÇIKLAMA GELDİ

Sakder, yazılı açıklamasında, sosyal medyada gerçek dışı söylemlerle Bursaspor'un kapanacağı yönünde gerçek dışı algı oluşturulmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.

"BURSASPOR'UN TAHKİMDE DOSYASI YOK"

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunun kararıyla kulübün kapatılmasının söz konusu olamayacağını vurgulayan Sakder, Bursaspor'un tahkimde herhangi bir dosyası bulunmadığını ifade etti.

İşte o açıklama;

"FIFA transfer yasağının 2023-2024 sezonu ara transfer dönemiyle sona ereceği sabittir. Geçmişte görevdeki yönetimlerin transfer tahtası olarak addedilen kısıtlamayı, ödemeleri gerçekleştirerek ortadan kaldırması nasıl mümkün olmuş ise gereklilikleri yerine getirilebilecek bir yönetim kurulunun, transfer yapma ile ilgili önünde zorunlu bir yasak ihtimali söz konusu olamaz. Gerekli ödemelerin yapılması halinde ocak ayında başlayacak ara transfer için kısıtlamanın tamamen kaldırılmasıyla gerçekleştirilmesi istenen transferlerin de önünde bir engel bulunmamaktadır. Kulübümüzü köklü geçmişinde olduğu gibi yarın da önemli başarılarıyla ülkece gururlanacağımız günlere geri döndürecek genel kurul üyelerimizin bu yönde iradesini ortaya koyacağının bilinmesini isteriz. Camiamız, içinde bulunduğu bu geçici buhran dönemini şampiyonluktaki inanmışlık, hedefe adanmışlık ve doğru bir organizasyonla aşacak insan kaynağına ve güce muktedirdir."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Bursaspor'dan 'Kulüp Kapanacak' İddialarına Yalanlama - Son Dakika
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