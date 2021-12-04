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Bursaspor deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak - Son Dakika

Bursaspor deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak

04.12.2021 12:20
Bursaspor deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Bursaspor deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Bursaspor deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda yarın oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da start alacak. İki takım için de büyük önem arz eden mücadeleyi hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Sezin Çınar ve Cem Özbay yapacak. Dördüncü hakem ise Safa Yılmaz olacak. Oynadığı son üç maçtan mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlı takımda deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Fatih Tekke ile bir nebze olsun çıkış yakalayan Denizlispor da sahasında puan kaybetmek istemiyor. Bursaspor'un 14, Denizlispor'un ise 15 puanı var. - BURSA

Bursaspor deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak

Denizlispor, Spor Toto, Bursaspor, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak - Son Dakika Spor


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