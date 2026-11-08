Bursaspor deplasmandan 1 puanla döndü, 32 puanla zirvedeki yerini korudu

Bursaspor deplasmandan 1 puanla döndü, 32 puanla zirvedeki yerini koruduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bursaspor, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp puanını 32'ye çıkararak liderliğini korudu. Metro Holding Kayserispor ise Eminevim Ümraniyespor'a 2-1 yenilip 30 puanla 2. sırada kaldı.
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Mardin 1969 ile Batman Petrolspor 1-1 berabere kaldı.
Üst üste 4 maçlık galibiyet serisi sonrasında haftaya lider giren Bursaspor, deplasmanda Antalyaspor ile berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 32'ye yükselten yeşil-beyazlılar, liderliğini sürdürdü.
Liderin takipçisi Metro Holding Kayserispor ise Bursaspor'un 2 puan kaybettiği haftada liderlik şansını tepti. Deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, haftayı 30 puanla 2. sırada tamamladı.
Maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar:
1. Lig'in 14. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Antalyaspor-Bursaspor: 1-1
SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: 1-0
Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor: 3-1
Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor: 0-5
Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor: 0-2
Bandırmaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: 0-4
Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor: 2-1
Boluspor-Bodrum FK: 1-2
Mardin 1969-Batman Petrolspor: 1-1
Puan durumu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|14
|10
|2
|2
|30
|12
|18
|32
|2.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
|14
|9
|3
|2
|33
|11
|22
|30
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|14
|8
|4
|2
|19
|11
|8
|28
|4.MARDİN 1969
|14
|7
|4
|3
|19
|13
|6
|25
|5.BATMAN PETROLSPOR
|14
|7
|3
|4
|27
|24
|3
|24
|6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|14
|6
|5
|3
|26
|18
|8
|23
|7.BODRUM FK
|14
|5
|6
|3
|18
|13
|5
|21
|8.ANTALYASPOR
|14
|6
|2
|6
|20
|21
|-1
|20
|9.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|5
|4
|5
|20
|16
|4
|19
|10.TURKA ESENLER EROKSPOR
|14
|4
|6
|4
|20
|18
|2
|18
|11.MUĞLASPOR
|14
|4
|6
|4
|18
|25
|-7
|18
|12.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|13
|4
|5
|4
|16
|12
|4
|17
|13.SMS GRUP SARIYER
|14
|4
|5
|5
|15
|19
|-4
|17
|14.ARTI DEĞER VANSPOR FK
|14
|5
|3
|6
|17
|23
|-6
|16
|15.BANDIRMASPOR
|14
|3
|5
|6
|17
|17
|0
|14
|16.ORFA YAPI PENDİKSPOR
|14
|3
|5
|6
|15
|25
|-10
|14
|17.MANİSA FK
|14
|3
|4
|7
|21
|24
|-3
|13
|18.EKENLER BETON SİVASSPOR
|14
|2
|7
|5
|17
|23
|-6
|13
|19.İSTANBULSPOR
|14
|2
|2
|10
|12
|33
|-21
|8
|20.BOLUSPOR
|13
|1
|1
|11
|6
|28
|-22
|4
15. haftanın programı:
20 Kasım Cuma:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)
21 Kasım Cumartesi:
13.30 Mardin 1969-Bandırmaspor (21 Kasım Şehir)
13.30 İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)
22 Kasım Pazar:
13.30 Batman Petrolspor-Muğlaspor (Batman Şehir)
16.00 Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
23 Kasım Pazartesi:
20.00 Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK (Bodrum İlçe)
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