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Bursaspor Divan Kurulu Başkanı, Sicil Kurulu'nun usulsüz üye yapması hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Bursaspor Divan Kurulu Başkanı, Sicil Kurulu'nun usulsüz üye yapması hakkında açıklama yaptı

Bursaspor Sicil Kurulu'nun belirlemelerine göre yeşil-beyazlı yönetimin usulsüz şekilde 136 ismi üye yapması sonucunda Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder de açıklama yaptı. Sakder, aidatını zamanında yatırmış üyelerin oy hakkına ilişkin düzenlemenin işlendiği hazırun listesindeki üye sayısında, 130'un üzerinde farkın tespit edildiğini bildirdi. Divan Kurulu, konuyu hukuki mütalaaya başvurarak incelemeye aldı.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı, Sicil Kurulu\'nun usulsüz üye yapması hakkında açıklama yaptı
06.01.2024 - 10:17,  Güncelleme: 10:18
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Bursaspor Sicil Kurulu'nun belirlemelerine göre yeşil-beyazlı yönetimin usulsüz şekilde 136 ismi üye yapması sonucunda Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder de açıklama yaptı. Sakder, "İlk listeye kıyasla, aidatını zamanında yatırmış üyelerin oy hakkına ilişkin düzenlemenin işlendiği hazırun listesindeki üye sayısında, 130'un üzerinde farkın tespit edildiği bildirilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine Divan Kurulumuz tarafından hukuki mütalaaya başvurulmuştur" dedi.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Değerli Bursasporlular; Bilindiği üzere genel kurul süreci, tüzüğümüz gereği Üye Sicil Kurulu gözetiminde yürütülmektedir. Adayların eşit ve adil bir seçim yarışı içinde yer alması adına Üye Sicil Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemede; ilk listeye kıyasla, aidatını zamanında yatırmış üyelerin oy hakkına ilişkin düzenlemenin işlendiği hazırun listesindeki üye sayısında, 130'un üzerinde farkın tespit edildiği bildirilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine Divan Kurulumuz tarafından hukuki mütalaaya başvurulmuştur. Evrak kontrol süreci tamamlanmamış olan ve bir kısmında da eksiklik bulunan Sicil Affı başvurularının; genel kurul üye listesi içerisine, erken dahil edildiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi eski üyelerimiz, süreç tamamlanıncaya kadar, genel kurulu misafirlere ayrılan kısımda takip edebilecektir. 6 Ocak 2024 Cumartesi (bugün) saat 15: 00-17: 00 arasında Divan Başkanlığı tarafından Başkanlık için başvurular alınacak ve Üye Sicil Kurulu tarafından yapılan inceleme sonrasında, yeter şartları sağlayanların adaylığı kesinleşecektir."

Bursaspor Sicil Kurulu'nda hangi açıklama yapılmıştı?

Bursaspor Sicil Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle: "Bursaspor Kulübü tüzüğünün 23.2/c maddesi: "Genel Kurul üye listeleri ilk toplantı tarihinden 15 gün önce Bursaspor resmi internet sitesinde yayınlanır" hükmü gereğince 13/01/2024 tarihinde yapılacak olan olağanüstü seçimli idari ve mali genel kuruluna katılacak üye listesi 29/12/2023 tarihinde Bursaspor resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Ancak 2023 aidat borcunu 31/12/2023 tarihine kadar ödeyip oy kullanma hakkını elde eden üyeler için söz konusu yayınlanan liste 03/01/2024 tarihinde revize edilmiştir. Fakat bilgimiz dışında 04/01/2024 tarihinde bu liste 136 kişi ilave edilerek Bursaspor kulübü resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu 136 kişinin kulübümüze üye olmadıkları için Genel Kurula katılma hakları bulunmamaktadır. Üyelerimizin bilgisine saygıyla duyurulur." - BURSA

Kaynak: İHA
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