Bursaspor, Düzcespor maçı hazırlıklarına başladı

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Bursaspor, bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Düzcespor maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, deplasmanda Düzcespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde dar alan oyunları oynadı. Yeşil-beyazlılar, Düzcespor maçı hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA