Bursaspor, Emirhan Başyiğit'i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Emirhan Başyiğit ile anlaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, savunma oyuncusu Emirhan Başyiğit'i kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasında, 21 yaşındaki Emirhan Başyiğit ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Emirhan Başyiğit." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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