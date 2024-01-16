 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, Jure Zdovc'la yolları ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, Jure Zdovc'la yolları ayırdı

Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, alınan başarısız sonuçlar sonrasında Jure Zdovc'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Zdovc, alacakları konusunda fedakarlık yaparak ayrılığa katkıda bulundu. Yeni başantrenör olarak Serhan Kavut göreve getirildi.

Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, Jure Zdovc\'la yolları ayırdı
16.01.2024 - 20:19,
Abone Ol

Bursa spor Erkek Basketbol Takımı, Jure Zdovc'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Bursaspor Erkek Basketbol Takımı'nda bir dönem sona erdi. Alınan başarısız sonuçlardan sonra yeşil-beyazlı taraftarın da tepki gösterdiği Jure Zdovc'la yollar resmen ayrıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı ve alacakları konusunda büyük bir fedakarlık yaptığı öğrenlen Zdovc, yönetimin de takdirini topladı. Bursaspor'u bundan sonraki süreçte Serhan Kavut çalıştıracak. Bursaspor'dan yapılan resmi açıklama ise şu şekilde: "Bu sezon göreve getirdiğimiz Başantrenör Jure Zdovc ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tecrübeli hocamıza bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşamında başarılar dileriz." - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

basketbol, Bursaspor, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, Jure Zdovc'la yolları ayırdı - Son Dakika


19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45
Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50
İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı

Son Dakika
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 20:35:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, Jure Zdovc'la yolları ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement