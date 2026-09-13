Bursaspor, Erokspor'la 2-2 berabere kaldı; Mustafa Er 2 puan kaybına üzüldü - Son Dakika
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Bursaspor, Erokspor'la 2-2 berabere kaldı; Mustafa Er 2 puan kaybına üzüldü

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor, sahasında Turka Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, farklı kazanabilecekleri maçta final pozisyonlarını değerlendiremedikleri için iki puan kaybettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Turka Esenler Erokspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, farklı galibiyet alabilecekleri maçta puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Er, final anlarındaki "beceriksizliklerinden" kaynaklı kazanamadıklarını ett.

Er, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Birçok varyasyon denedik. Çok basit gol yedik. Bugün 5-6 net gol pozisyonumuz vardı. İki farklı üstünlüğü yakalasak, maç çok farklı bir yere gidebilirdi. İstekten, arzudan ve coşkudan memnunum. Sadece finali yapamadığımız için iki değerli puan kaybettik. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Önümüzdeki maçı kazanarak milli araya moralli girmek istiyoruz. Biz içeride ve dışarıda baskılı oynuyoruz. Biraz riskli oynuyoruz. Bol pozisyonlu, bol gollü maçlar oynamak istiyoruz. En ufak bir dalgınlıkta rakip cezayı kesiyor. Bugünkü problem gol atamamak. Rakibe verirsiniz ama 2 gol vermemeniz gerekiyor. Farklı galibiyet alabileceğimiz bir karşılaşmaydı ama maalesef 2 puan verdik."

Turka Esenler Erokspor cephesi

Turka Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Bursaspor'un şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu dile getirdi.

Sadece bir futbol takımına karşı değil müthiş bir atmosfer oluşturan taraftara da karşı oynadıklarını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Eksiklerimiz çoktu. İyi mücadele ettik. Geri düştük, çabuk beraberliği yakaladık. Bu atmosferde hiç kolay değil. Oyunun ikinci yarısı özellikle Bursaspor'un etkili oynadığı ve topa sahip olduğu anlarda bizim de bazı pozisyonlarda şanslı olmamız ve iyi mücadele etmemiz önemliydi. Bugün maçın belli bölümlerinde hücum oyuncularımız olsaydı, oyunun git gel bölümlerinde skoru bize de çevirebilirdik. Bursaspor iyi bir takım, tebrik ediyorum. Önemli bir rakip karşısında 2 gol atmak ve 1 puanla ayrılmak sonraki maç için motivasyon olarak önemli. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bursaspor, Erokspor'la 2-2 berabere kaldı; Mustafa Er 2 puan kaybına üzüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor, Erokspor'la 2-2 berabere kaldı; Mustafa Er 2 puan kaybına üzüldü - Son Dakika
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