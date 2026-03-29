Bursaspor, Fenerbahçe'yi Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.03.2026 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor Basketbol, Fenerbahçe Beko'yu 89-83 yenerek 8 maçlık hasrete son verdi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 10, Smith 27, Konontsuk 8, Nnoko 8, Georges-Hunt 2, Childress 18, Berk Akın 9, Delaurier 5, King 2

Fenerbahçe Beko: Baldwin 23, Melih Mahmutoğlu 10, Onuralp Bitim 2, Jantunen, Birch 6, Metecan Birsen 2, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 11, de Colo 2, Silva 6, Zagars 21

1. Periyot 16-19

Devre: 39-32

3. Periyot: 65-56

Normal süre: 75-75

5 faulle çıkanlar: 42.33 Boston, 43.32 Birch, 44.44 Zagars (Fenerbahçe Beko)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursaspor Basketbol, normal süresi 75-75 biten karşılaşmada Fenerbahçe Beko'yu 89-83 yendi.

Bursaspor bu sonuçla 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve ligdeki 7. galibiyetine imza attı.

Fenerbahçe Beko ise üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

Bursa, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Ali Koç bunu beklemiyordu Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Ali Koç bunu beklemiyordu
Sarunas Jasikevicius’u delirten soru Gazeteciyi rezil etti Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti
Daha 17 yaşında: “Baba“ yalanı Suriyeli genci kurtaramadı Daha 17 yaşında: "Baba" yalanı Suriyeli genci kurtaramadı
Katar’dan İran’a zeytin dalı: İran binlerce yıldır burada, kimse bir yere gitmeyecek Katar'dan İran'a zeytin dalı: İran binlerce yıldır burada, kimse bir yere gitmeyecek
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini... Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

23:16
Kendi vatandaşlarına dahi tahammülleri yok İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Kendi vatandaşlarına dahi tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
22:44
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
22:35
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
22:17
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
20:34
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 23:30:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Bursaspor, Fenerbahçe'yi Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.