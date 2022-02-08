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Bursaspor, Gaziantep FK'dan Yusuf Türk'ü kiraladı - Son Dakika

Bursaspor, Gaziantep FK'dan Yusuf Türk'ü kiraladı

08.02.2022 20:37
Bursaspor, Gaziantep FK'dan Yusuf Türk'ü kiraladı

Bursaspor, Gaziantep FK'dan Yusuf Türk'ü kiraladı.

Bursaspor, Gaziantep FK'dan Yusuf Türk'ü kiraladı. 24 yaşındaki futbolcunun lisansı da çıktı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'dan Yusuf Türk'ü kiraladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize Hoş Geldin Yusuf Türk" ifadelerine yer verildi. Sezonun geri kalanında Bursaspor formasını terletecek olan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, teknik direktör Tamer Tuna'nın görev vermesi halinde cuma akşamı oynanacak olan Samsunspor müsabakasında da forma giyebilecek. - BURSA

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Gaziantep FK, Spor Toto, Bursaspor, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Gaziantep FK'dan Yusuf Türk'ü kiraladı - Son Dakika Spor


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