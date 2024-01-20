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Bursaspor, genç futbolcularla profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Bursaspor, genç futbolcularla profesyonel sözleşme imzaladı

Bursaspor, Emre Işık, Arda Ahmet Güneş, Adem Önler, Yunus Emre Bilgin, Adem Geldi ve Eray Duman gibi genç futbolcularla profesyonel sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp yöneticileri, futbolcular ve aileleri katıldı. Bursaspor, genç yeteneklerin milli formayı gururla temsil etmelerini ve başarılı bir kariyer geçirmelerini diledi.

Bursaspor, genç futbolcularla profesyonel sözleşme imzaladı
20.01.2024 - 12:13,
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Bursaspor, genç futbolcuları; Emre Işık, Arda Ahmet Güneş, Adem Önler, Yunus Emre Bilgin, Adem Geldi ve Eray Duman ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bursaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, altyapısında yetişen Emre Işık, Arda Ahmet Güneş, Adem Önler, Yunus Emre Bilgin, Adem Geldi ve Eray Duman ile profesyonel sözleşme imzaladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imza törenine 2. Başkanımız Metin Genç, Gençlik Geliştirme Kurulu Başkanımız Mesut Uçaner, futbolcularımız ve aileleri katıldı. Kendi yaş kategorilerinde milli formayı gururla temsil eden futbolcularımıza yeşil-beyazlı forma altında başarılı yıllar geçirmesini dileriz." - BURSA

Kaynak: İHA
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