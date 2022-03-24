Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı - Son Dakika
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Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

24.03.2022 20:26
Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, bu akşam yaptığı antrenmanla günü çift idmanla tamamlamış oldu.

Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, bu akşam yaptığı antrenmanla günü çift idmanla tamamlamış oldu. Yeşil-beyazlı takım 7'ye 3 pas pres çalışması gerçekleştirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı günün ikinci antrenmanı ile maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 7'ye 3 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile maçı hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Bursaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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