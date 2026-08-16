Bursaspor, Iğdır FK'yi 1-0 Yendi - Son Dakika
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Bursaspor, Iğdır FK'yi 1-0 Yendi

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Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi kendi sahasında 1-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, ikinci yarıda kötü oynamalarına rağmen kazanmanın değerli olduğunu söyledi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Er, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Oyun olarak iki farklı devre oynadıklarını ifade eden Er, skoru koruma psikolojisiyle ikinci yarıda kötü oynadıklarını vurguladı.

Er, skora göre oynamamaları gerektiğinin farkında olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"İkinci yarı bu psikolojiyle oyunu rakibe verdik. Rakibin 10 kişi kaldığı bölümde bile rakibe verdik. Bu hiç kabul edilemez. İlk yarıdan memnunum. İkinci yarıdaki oyun bize yakışmadı. Bunun analizini yapıp çalışacağız. Bu şekilde oynarsak cezalandırılırız. Bu duruma rağmen kazanmak avantaj. Ciddi bir potansiyelimiz var. Fiziksel durumumuz çok iyi. Bugün inanılmaz şekilde mental anlamda gerginlik yaşadık ve bu oyunumuza yansıdı. Bu tamamen skoru koruma psikolojisi ve gerginliği. Değişiklikler yaptık ama fark etmedi. 45 dakika iyi, 45 dakikada olumsuz oynadık. Kazanmak bizim için değerliydi."

Alagöz Holding Iğdır FK cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "futbol şöleni" yaşattıkları için Bursaspor camiasına ve taraftarlarına teşekkür etti.

Bursaspor taraftarının futbol adına iyi örnek teşkil ettiğini ve sahada 12'nci adam gibi katkı verdiğini vurgulayan Koçak, şunları söyledi:

"Bursaspor'un muazzam bir kadrosu var. Muazzam oyunculara sahip olduklarını da biliyorduk. Biz daha genç ve gelişim sağlayacak oyuncularla bir yapılanma içindeyiz. Bir duran toptan mağlup olduk. Takım adına çok üzüldüm. Bursaspor, oyunun genelinde taraftarın da desteğiyle tehlikeli pozisyonlar buldu. İkinci yarıda rakibe pozisyon vermeyen, oyunun içinde kalan ve dengeleri lehine çeviren bir takım vardı. Futbolcularımla, sahada gösterdikleri duruş ve mücadeleden dolayı gurur duyuyorum.

Hayatta bazen kısa vadede hak ettiğini alamıyorsun ama uzun vadede böyle çalışırsak performansımızı artırarak muhakkak mükafatını alacağımıza inanıyorum. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Ben bu atmosferden etkilenmeyecek bir takım tanımıyorum. Müthiş bir destek ve ruh var. Bursa halkının alt ligde işi yok. Umarım bir an evvel bu ligi terk edip bir üst lige çıkarlar."

Kaynak: AA

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