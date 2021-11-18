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Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika

Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu

18.11.2021 14:16
Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu

TFF 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Bursaspor-İstanbulspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Bursaspor- İstanbulspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre cumartesi akşam saat 19.00'da Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan Bursaspor-İstanbulspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Gökmen Baltacı yapacak. Dördüncü hakem ise Feridun Daldaş olacak. Kadir Sağlam yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, İstanbulspor ise 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik 4 mağlubiyet elde etti. Yeşil-beyazlı takım tek galibiyetini ise 2019'da İstanbulspor'a karşı 2-1'lik skorla almıştı. - BURSA

Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Kadir Sağlam, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika Spor


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