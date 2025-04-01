Bursaspor Kahramanmaraş Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursaspor Kahramanmaraş Maçına Hazır

Bursaspor Kahramanmaraş Maçına Hazır

Bursaspor, Kahramanmaraş ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı ve yola çıkıyor.

01.04.2025 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, deplasmanda Kahramanmaraş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde dayanıklılık koşuları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'a hareket edecek.

Hakem Ahmet Resuloğlu

Yarın saat 14.00'te Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha'da oynanacak Kahramanmaraş - Bursaspor maçını hakem Ahmet Resuloğlu yönetecek. Resuloğlu'nun yardımcılığını Cem Mustafa Akpınar ve Burak Dayıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Çinikaya olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Antrenman, Bursaspor, Çağlayan, Futbol, bursa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Kahramanmaraş Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
Türk baba ve oğlu İsveç’te “kahraman“ ilan edildi Türk baba ve oğlu İsveç'te "kahraman" ilan edildi
Berkay’dan Volkan Konak’a yürek yakan veda Berkay'dan Volkan Konak'a yürek yakan veda
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
Özgür Özel’in ’’kayyum’’ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in ''kayyum'' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı
Volkan Konak’ın cenazesinde gerginlik Polis barikatı yıkıldı Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı
’Kuzey’in oğlu’na veda Eşinin feryadı yürekleri dağladı 'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak’ın nasihatını tutacağım, Karadeniz’e gideceğim Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim
Ünlü gazeteciden Erdal Beşikçioğlu’na tepki: Babamın mezarını Behzat Ç.’yi çekmek için kullanmışlar Ünlü gazeteciden Erdal Beşikçioğlu'na tepki: Babamın mezarını Behzat Ç.'yi çekmek için kullanmışlar

13:10 Volkan Konak’ın cenazesinde gerginlik Polis barikatı yıkıldı Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı
12:33 ’Kuzey’in oğlu’na veda Eşinin feryadı yürekleri dağladı 'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
11:46 Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak’ın nasihatını tutacağım, Karadeniz’e gideceğim Sırrı Süreyya Önder: Volkan Konak'ın nasihatını tutacağım, Karadeniz'e gideceğim
11:11 Ünlü gazeteciden Erdal Beşikçioğlu’na tepki: Babamın mezarını Behzat Ç.’yi çekmek için kullanmışlar Ünlü gazeteciden Erdal Beşikçioğlu'na tepki: Babamın mezarını Behzat Ç.'yi çekmek için kullanmışlar
09:53 İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk anket İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket
21:34 Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
21:19 ABD Konsolosluğu’nun önünde kendini yakmaya çalıştı ABD Konsolosluğu'nun önünde kendini yakmaya çalıştı
19:24 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı
19:11 Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
18:14 Özgür Özel’in ’’kayyum’’ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in ''kayyum'' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
17:56 PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
16:39 Berkay’dan Volkan Konak’a yürek yakan veda Berkay'dan Volkan Konak'a yürek yakan veda
16:31 Türk baba ve oğlu İsveç’te “kahraman“ ilan edildi Türk baba ve oğlu İsveç'te "kahraman" ilan edildi
16:20 Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı Tekel bayisinde emekli polisi öldüresiye darbettiler: 15 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 13:41:51. #7.13#
SON DAKİKA: Bursaspor Kahramanmaraş Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement