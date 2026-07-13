Bursaspor Kamp Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursaspor Kamp Hazırlıklarına Devam Ediyor

13.07.2026 14:47
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Bursaspor, Bolu'da 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Er, şampiyonluk hedefinde.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.

Abant yolu üzerindeki bir otelde kampa giren yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde idmana çıktı. Isınma koşusunun ardından istasyon çalışması yapan ekip, daha sonra pas organizasyonu gerçekleştirdi. Antrenman teknik ve taktik ağırlıklı çalışma ile tamamlandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Er, Bolu kampını yarın hazırlık karşılaşması ve çarşamba sabah antrenmanıyla bitireceklerini söyledi.

"Bursa'yla başladık 8 gün, burada 10. günümüzü bitireceğiz, sonra da 9 günlük Topuk Yaylası kampımız olacak. Gayet iyi gidiyor çalışmalar. Çok ciddi bir sakatlığımız yok." diyen Er, aralarına 7 yeni oyuncunun katıldığını, takımın neredeyse üçte ikisini elde tutup çok iyi transferle doğru takviyeler yaptıklarını anlattı.

Er, üç şekildeki hazırlığa çok önem verdiğini vurgulayarak, "Mental hazırlık, fiziksel hazırlık ve taktiksel hazırlık. Bunlarla alakalı çalışıyoruz. İnşallah ligin ilk maçına kadar sakatlıksız, sorunsuz bir şekilde hazırlanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Yeni sezon hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Er, "Buradaki hedef net şampiyonluk tabii ki. Onun için zaten bir ekip kuruldu. Son 2 yıl çok net şekilde ciddi puan farkıyla şampiyon olmuş bir takım var. Bu seneki hedefimiz de tekrar inşallah Süper Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.

"İlerleyen günlerde aramıza 1-2 arkadaşımız katılacaktır"

Er, kısa, orta ve uzun vadeli planlarının olduğuna değinerek, "Kısa vadeli plan tekrar şampiyon olabilmek ama orta ve uzun vadeli planlarda, ligde ilk senemizde hani en azından ilk 10'un içinde kalıp, ondan sonra uzun vadeli planlarda Bursaspor'un şampiyonluğa oynayacak bir organizasyonun içine girmesi lazım, planlı şekilde ilerlemesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Camianın çok kuvvetli olduğunu, iyi bir taraftar ve güçlü yönetimin bulunduğunu dile getiren Er, şöyle devam etti:

"Her anlamda her şeyin hazır olduğu bir sezona başlayacağız aslında. Biz de bunun bilinci içerisindeyiz, beklentinin de net farkındayız. İnşallah dediğim gibi bu beklentilere cevap verecek oyun oynayarak, skorlar almak istiyoruz. Transfer konusunda yönetimimiz çalışıyor. Tabii istediğiniz oyuncuyu getirebilmek kolay değil, yönetimimiz ciddi anlamda çalışıyor. İlerleyen günlerde aramıza 1-2 arkadaşımız katılacaktır."

Mustafa Er, taraftarın desteğinin muazzam olduğunu, 1 saatte 40 bin kombine bilet satıldığını, ilk hazırlık maçına 2-3 otobüs taraftar geldiğini, her deplasman maçına katılım sağlandığını, dolayısıyla bu sevgiye karşılık vermek istediklerini dile getirdi.

Takımın geçen seneden oyun planı ve gücünün bulunduğunu aktaran Er, "Bunun üzerine devam etmek istiyoruz, inşa etmek istiyoruz. Ligin favori takımlarından biriyiz. Buna uygun bir oyun oynamamız gerekiyor. Bunun farkındayız, camianın beklentisinin de farkındayız. Bunlara cevap verecek bir oyun planımız, oyun gücümüz olacak." dedi.

Kentteki kampını 15 Temmuz'da tamamlayacak yeşil-beyazlı ekip, kısa aranın ardından Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: AA

Antrenman, Futbol, Yaşam, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Kamp Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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