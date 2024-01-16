 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursaspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaşacağı Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve pas istasyonlarıyla başladı. Antrenman, dar alan oyunları ve geniş alan çalışmalarıyla tamamlandı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bursaspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
16.01.2024 - 12:59,
Abone Ol

Bursaspor'da Karacabey Belediyespor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaşacağı Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve pas istasyonlarıyla başladı. İkinci bölümde dar alan oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı mas koşuları ile birlikte geniş alan çalışmalarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarınadevam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Sözkesen, Bursaspor, Karacabey, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


14:16
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

Son Dakika
14:16 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:43:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement