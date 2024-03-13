Bursaspor, Kırşehir FSK maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Abdullah Avcı: Sadece sahanın içinde kalan bir Trabzonspor olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçına ilişkin olarak, 'Sadece sahanın içinde, oyunun içinde kalan bir Trabzonspor olacak.' dedi. Avcı, Trabzonspor'un Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, taraftarlardan pozitif destek vermelerini istedi. Avcı, karşılaşmanın sadece futbolun konuşulduğu bir müsabaka olmasını dileyerek, takımın iyi bir şekilde hazırlandığını ve keyifli bir maç olmasını umduğunu söyledi.