Bursaspor Kulübü: "249 adet kombine satılmıştır"

Bursaspor Kulübü, 9 Kasım'da çıkarttıkları kombinelerden sadece 249 adet satıldığını kamuoyuna duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, kombine satışı ile ilgili bilgi paylaştı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kombinelerimizi satışa çıkardığımız 9 Kasım Salı gününden itibaren şu ana kadar 249 adet kombine biletimiz satılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda paylaşımda hangi tribünlerden kaç adet kombine bilet satıldığı ile alakalı da bilgi verildi.

Tribünlere göre satılan kombine sayısı şu şekilde:

"Teksas (47), Tofaş Tribünü (19), Maraton üst (105), Maraton alt (69), Batı alt (7), VIP Tribünü (0), 1963 Tribünü (2)" - BURSA