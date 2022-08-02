Bursaspor, kulübün altyapısından yetişen ve 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Basri Ünal'ı yeni sezonda kadrosunda düşünmediğine dair yazılı açıklama yayımladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Bursaspor'dan Hasan Basri Ünal açıklaması - Son Dakika

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