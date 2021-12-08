Bursaspor Kulübü'nden taraftarına çağrı

Bursaspor Kulübü, küskünlüklerin sona ermesi adına Manisa FK maçı öncesi saat 16.00'da bir organizasyon gerçekleştireceğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü, taraftara çağrıda bulundu. Bu hafta sonu oynanacak olan Manisa FK maçı öncesi küskünlüklerin sona ermesi adına yeşil-beyazlı kulüp, saat 16.00'da organizasyon düzenleyeceklerini açıkladı. Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Büyük Bursaspor Camiası, evimizde oynayacağımız Manisa FK maçı öncesi birlik ve beraberliğimizin pekişmesi, camiamız içerisindeki küskünlüklerin sona ermesi adına maç günü saat 16.00 itibariyle taraftarlarımıza ikramlarımız olacaktır. Şölen havasında geçecek bu organizasyona tüm taraftarlarımız davetlidir. Ayrıca organizasyonda çocuklarınız içinde çok keyifli vakit geçirebilecek ortamlar ve sürprizler olacaktır." - BURSA