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Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu ertelendi - Son Dakika

Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu ertelendi

19.02.2022 11:48
Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu ertelendi

Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi. 2. toplantı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 13.00'te çoğunluk aranmaksızın Fethiye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul 1. Toplantısı, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. 2. toplantı, 26 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 13.00'te çoğunluk aranmaksızın Fethiye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Divan Başkanlık Kurulu Genel Sekreteri Mehmet Galip Toplan, yaptığı açıklamada "Şehrimizin en önemli markası Bursaspor'umuzun Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu bin 824 kişinin katılımıyla yapılacaktı. Fakat maalesef alışkın olduğumuz üzere ilk kongreye 16 kişi iştirak etmiştir. Bu sebepten dolayı kongremiz 26 Şubat Cumartesi gününe ertelenmiştir. Buradan tüm Bursaspor sevdalılarına sesleniyorum. Lütfen bir sonraki kongremize katılım daha fazla olsun. Hep beraber Bursaspor'umuzun mali konularını görelim ve bunun üzerine tartışıp doğruyu bulalım" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Cumartesi, Bursaspor, Fethiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu ertelendi - Son Dakika Spor


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