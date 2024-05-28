Bursaspor Kulübü 'Yanındayım' Kampanyasına Katılanların İsimlerini Açıkladı - Son Dakika
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Bursaspor Kulübü 'Yanındayım' Kampanyasına Katılanların İsimlerini Açıkladı

Bursaspor Kulübü \'Yanındayım\' Kampanyasına Katılanların İsimlerini Açıkladı

Bursaspor Kulübü, 'Yanındayım' kampanyasına katılanların isimlerini saat 18.00'de resmi siteden açıklayacağını duyurdu.

28.05.2024 11:53  Güncelleme: 11:56
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Bursaspor Kulübü, 'Yanındayım' kampanyasına katılanların isimlerini saat 18.00'de resmi siteden açılayacağını duyurdu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Saygıdeğer Bursalılar, Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş'ın öncülüğünde, Bakanımız Mustafa Varank, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve şehrimizin milletvekilleri, belediye başkanlarımızın himayelerinde, Bursasporumuz için, 'Yanındayım' kampanyamız resmen başlamıştır" denildi.

Ayrıca açıklamanın sonuna, "Kampanyamıza katılanların isimleri her akşam saat 18.00'de kulübümüz resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılacaktır" notu düşüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursaspor Kulübü 'Yanındayım' Kampanyasına Katılanların İsimlerini Açıkladı - Son Dakika
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