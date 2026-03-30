Bursaspor, Mardin 1969 Spor maçı öncesi hazırlıklarına başladı.
Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında sahasında oynayacağı Mardin 1969 Spor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalar start aldı. Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde yapılan idmanda oyuncular, ilk bölümde ısınma hareketleriyle güne başladı. Ardından pas organizasyonları üzerinde duran yeşil-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde dar alan oyunlarıyla tempoyu yükseltti.
Kritik karşılaşma öncesinde çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Bursaspor, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - BURSA
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Mardin 1969 Spor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
