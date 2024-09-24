Bursaspor Muşspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Bursaspor Muşspor Maçına Hazırlanıyor

Bursaspor Muşspor Maçına Hazırlanıyor

Bursaspor, Muşspor maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Batalla yönetiminde.

24.09.2024 19:52
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Bursaspor'da Muşspor maçı hazırlıkları bu akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı.

Bursaspor, sahasında Muşspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde dar alan oyunları oynadı. Ergene Velimeşe Spor maçında görev alan oyuncular, yenileme çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlı takım, Muşspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Muşspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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