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Bursaspor sahasında Altınordu'yu ağarlayacak - Son Dakika

Bursaspor sahasında Altınordu'yu ağarlayacak

04.02.2022 12:47
Bursaspor sahasında Altınordu'yu ağarlayacak

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın saat 16.00'da sahasında Altınordu'yu konuk edecek.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında yarın saat 16.00'da sahasında Altınordu'yu konuk edecek. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadeleye de yeşil-beyazlı takımın kazanmaktan başka çaresi yok.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Bursaspor yarın sahasında Altınordu'yu konuk ediyor. Bitci Timsah Park'ta oyanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılığını Murat Şener ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. Ateş hattından kurtulmaya çalışan Bursaspor, bir üst basamağında yer alan Altınordu'yu yenik çıkışa geçmek istiyor. Yeşil-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Massimo Bruno, Luka Capan, Acolatse ve Ramazan Keskin, yarınki maçta görev almayacak. - BURSA

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Bülent Birincioğlu, Spor Toto, Bursaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor sahasında Altınordu'yu ağarlayacak - Son Dakika Spor


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