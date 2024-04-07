Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyonluk yaşayan TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor, TFF 3. Lig'e düştü. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Süper Lig şampiyonu olmasının ardından TFF 3. Lig'e düştü - Son Dakika
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı GMG Kastamonuspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında Karaman FK, sahasında Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı. İbrahim Can'ın golüne karşılık Rıdvan'ın golüyle Fethiyespor beraberliği sağladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup oldu ve TFF 3. Lig'e düştü. Bu sonuçla Bursaspor, Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra bu seviyede mücadele edecek ilk takım oldu.
Ahlatcı Çorum FK teknik direktörü Serkan Özbalta, Kocaelispor ile oynadıkları maçta pozisyon üstünlüğüne rağmen berabere kaldıklarını söyledi. Özbalta, oyuncularıyla gurur duyduğunu ve play-off hattında avantajlarının olduğunu belirtti. Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel ise maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade etti.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. haftasında Karşıyaka, evinde konuk ettiği Efeler 09'u 6-0 mağlup etti. Karşıyaka'nın gollerini Enes Nalbantoğlu (2), Fatih Taşdelen (2), Mehmet Alaeddinoğlu ve Bilal Ceylan attı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya hareket etti. Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımı, Giresunspor'u 4-1 yenerek moral bulduktan sonra Şanlıurfa'ya uçakla gitti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı. Maç, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak.
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