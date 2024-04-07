Bursaspor, Süper Lig şampiyonu olmasının ardından TFF 3. Lig'e düştü

Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı

Ahlatcı Çorum FK teknik direktörü Serkan Özbalta, Kocaelispor ile oynadıkları maçta pozisyon üstünlüğüne rağmen berabere kaldıklarını söyledi. Özbalta, oyuncularıyla gurur duyduğunu ve play-off hattında avantajlarının olduğunu belirtti. Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel ise maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade etti.