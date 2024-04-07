Bursaspor, Süper Lig şampiyonu olmasının ardından TFF 3. Lig'e düştü - Son Dakika
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Bursaspor, Süper Lig şampiyonu olmasının ardından TFF 3. Lig'e düştü

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyonluk yaşayan TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor, TFF 3. Lig'e düştü.

07.04.2024 17:10
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Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyonluk yaşayan TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor, TFF 3. Lig'e düştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bursaspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, Süper Lig şampiyonu olmasının ardından TFF 3. Lig'e düştü - Son Dakika

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