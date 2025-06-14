Bursaspor, Tahir Babaoğlu ile yollarını ayırdı

Bursaspor, şampiyon kadroda yer alan Tahir Babaoğlu ile yollarını ayırdı.

Bursaspor, 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Tahir Babaoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuya teşekkür edildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Tahir Babaoğlu'na, kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi. - BURSA