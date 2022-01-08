Üye Girişi
Bursaspor taraftarı yönetimi istifaya davet etti - Son Dakika

Bursaspor taraftarı yönetimi istifaya davet etti

08.01.2022 19:57
Bursaspor taraftarı yönetimi istifaya davet etti

Bursaspor taraftar grubu Teksas, yaptığı yazılı açıklamada, "Mevcut Yönetim Kurulu'nu, istifa kararlarını hızlıca almaya ve olabilecek en yakın sürede Genel Kurul'u toplamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursaspor taraftar grubu Teksas, yaptığı yazılı açıklamada, "Mevcut Yönetim Kurulu'nu, istifa kararlarını hızlıca almaya ve olabilecek en yakın sürede Genel Kurul'u toplamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursaspor'da 3-1'lik Adanaspor mağlubiyeti sonrası moraller iyice bozuldu. Yeşil-beyazlı taraftar grubu Teksas, yönetimi istifaya davet eden bir bildiri yayımladı. İşte Teksas'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Değerli Bursasporlular, sezon öncesi yapılan kongrede göreve gelen mevcut Yönetim Kurulu'na, aradan geçen zaman zarfında yaşanan birçok olumsuz gelişmeye rağmen, ekonomik, idari ve sportif anlamda olumlu tabloya geçişi umarak sabrettik. Yaşanacak yeni bir aday bulamama kaosunun kulübümüze vereceği zararı göz önünde bulundurarak, kulübümüzün yılmaz destekçisi ve bekçisi olan grubumuza dönük bazı söylemleri bile sineye çektik. Zaman zaman stadyumda tepki koyduğumuz gibi, doğru hamleler yapılması adına kendileri ile birçok kez istişarelerde de bulunduk. Ancak gelinen nokta, camiamız adına kaçınılmaz bir çağrıyı emretmektedir."

"Tarihin en kötü sezonu yaşanmaktadır"

Açıklama şu şekilde devam etti: "Bursaspor Kulübü, transfer tahtasının açılmasına, maliyeti lig seviyesinin ve kulübümüzün mevcut gerçeklerinin üzerinde transferler yapılmasına, sezon içerisinde dört teknik adam değişikliği yaşanmasına ve sportif yapıda düzelme umudu ile yapılan hamlelere rağmen, tarihinin en kötü sezonunu yaşamaktadır. Transferlerdeki yöntem kadro planını ve camiadaki güven ortamını parçalamış, Vakıfköy'den gelen ve bu sezon ikinci planda kalan gençlerimiz ile geçtiğimiz sezon varılan noktanın oldukça gerisinde kalınmış, bazı genç futbolcularımız aramızdan tartışmalı şekilde ayrılmış ve sezon boyu yaşanan olumsuz gelişmeler oyuncu grubumuzu hedeften ve gerekli mücadeleden koparmıştır. Bu durumda, yapılması gereken en doğru ve akılcı hamle, tüm bu tartışmaları ve kaos ortamını geride bırakmak adına Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'dur. Mevcut Yönetim Kurulu'nu, istifa kararlarını hızlıca almaya ve olabilecek en yakın sürede Genel Kurul'u toplamaya çağırıyoruz." - BURSA

YORUMLAR
500

Bursaspor, Adanaspor, İstifa, Teksas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor taraftarı yönetimi istifaya davet etti - Son Dakika Spor


Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca "Eşimi öldürdüm" diye bağırmış Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca "Eşimi öldürdüm" diye bağırmış         
16:39
Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi         
16:23
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!         
13:11
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
19:38 Şanlıurfa sınırında askeri araç geçerken patlama yaşandı! Şehit ve yaralılar var
19:34 Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Irak uyruklu şahıs tutuklandı
19:25 İlk kez Galatasaray forması giydiği maçta sakatlandı
19:19 Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 141 kişi vefat etti, 66 bin 237 yeni vaka tespit edildi
18:48 Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor
18:32 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattı bir hafta ücretsiz olacak
17:59 Bakan Akar, Pakistan'ın Türkiye'den ATAK helikopteri alımından vazgeçtiği iddialarını yalanladı
17:59 AK Partili Şamil Tayyar'dan muhalefet vekillerine çağrı: Madem zor günler geçiriyoruz, yüzde 30.5'lik zamdan vazgeçin
17:52 Galatasaray'da sürpriz ilk 11!
16:18 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 20:04:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bursaspor taraftarı yönetimi istifaya davet etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement