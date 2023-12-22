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Bursaspor Taraftarının Vanspor Maçına ve Van Şehrine Girişi Kısıtlandı - Son Dakika
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Bursaspor Taraftarının Vanspor Maçına ve Van Şehrine Girişi Kısıtlandı

Bursaspor Kulübü, Van İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla Vanspor maçına ve Van şehrine taraftarların girişinin kısıtlandığını duyurdu.

Bursaspor Taraftarının Vanspor Maçına ve Van Şehrine Girişi Kısıtlandı
22.12.2023 - 14:46,
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Bursaspor Kulübü, yeşil-beyazlı taraftarın Vanspor maçına ve Van şehrine girişinin kısıtlandığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Van İl Spor Güvenlik Kurulu'nun yapmış olduğu toplantıda alınan, Vefa Group Vanspor FK-Bursaspor müsabakasında 'Misafir seyircilerin alınmaması ve taraftarların şehre girişlerinin sınırlanması' kararı kulübümüze tebliğ edilmiştir. Kulübümüze tebliğ edilen bu yazı neticesinde Pazar günü oynayacağımız Vefa Group Vanspor FK maçına taraftarlarımızın girişi mümkün olmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur." - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursaspor Taraftarının Vanspor Maçına ve Van Şehrine Girişi Kısıtlandı - Son Dakika
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