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Bursaspor Teknik Sorumlusu Murat Sözkesen Takımla Vedalaştı - Son Dakika
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Bursaspor Teknik Sorumlusu Murat Sözkesen Takımla Vedalaştı

Bursaspor Teknik Sorumlusu Murat Sözkesen, son oynanan Vanspor maçı sonrası takımla vedalaştı ve Bursa'ya dönmedi. Sözkesen'in ayrılık kararının, yeni gelecek yönetimin önünü açmak amacıyla alındığı öğrenildi. Bursaspor Kulübü ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Murat Sözkesen Takımla Vedalaştı
26.12.2023 - 18:04,
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Bursaspor Teknik Sorumlusu Murat Sözkesen'in son oynanan Vanspor maçı sonrası takımla vedalaştığı ve Bursa'ya dönmediği öğrenildi. Yeşil-beyazlı kulüple yollarını ayıran Sözkesen için henüz Bursaspor Kulübü resmi açıklama yapmadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un Teknik Sorumlusu Murat Sözkesen, takıma veda etti. Vanspor deplasmanı dönüşünde futbolcularla vedalaşan ve Bursa'ya dönmeyen Sözkesen'in, Olağanüstü Kongre'de yeni gelecek yönetimin önünü de açmak istediği için bu kararı aldığı öğrenildi. Bursaspor Kulübü ise henüz bu ayrılıkla alakalı olarak resmi bir açıklama yayımlamadı. Yeşil-beyazlılar bu sezona Teknik Direktör Yalçın Gündüz'le başlamış, Nedim Vatansever'le devam etmiş sonrasında da Murat Sözkesen'le ilk yarıyı sonlandırdı. Sözkesen yönetiminde 11 maça çıkan Bursaspor, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken 8 puan topladı. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursaspor Teknik Sorumlusu Murat Sözkesen Takımla Vedalaştı - Son Dakika
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