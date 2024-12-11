Bursaspor Texas Grubu'na Kadına Şiddet Ödülü

Spor

Bursaspor'un taraftar grubu Texas, kadına şiddete dikkat çeken koreografisiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bursaspor taraftar grubu Texas, 13 Ekim tarihinde oynanan Bursaspor- Kahramanmaraş maçı öncesi tribünlerde yaptığı kadına şiddete dikkat çeken koreografisi nedeniyle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görülmüştür." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraftar grubunun sayısı gittikçe artan kadın cinayetlerine karşı öldürülen tüm kadınların isimlerini taşıyan pankartlarla yaptıkları anlamlı organizasyon, kurul üyelerin takdirini toplamıştır. Ödül, Bursaspor'un evinde Karşıyaka'yı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde kurul üyelerinin katılımıyla takdim edilecektir."