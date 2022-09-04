Bursaspor'un TFF 2. Lig serüveni Afyonspor maçıyla başlıyor - Son Dakika
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Bursaspor'un TFF 2. Lig serüveni Afyonspor maçıyla başlıyor

04.09.2022 11:09
Bursaspor'un TFF 2. Lig serüveni Afyonspor maçıyla başlıyor

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Afyonspor'la yarın akşam karşı karşıya gelecek.

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında Afyonspor'la yarın akşam karşı karşıya gelecek. Zafer Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan 2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, lige yarın oynayacağı müsabaka ile başlayacak. İlk haftayı maç yapmadan geçen yeşil-beyazlı takım 2. hafta maçında Afyonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Zafer Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Veli Karakaya yönetecek. Karakaya'nın yardımcılığını Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Ersin Erbay yapacak. - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'un TFF 2. Lig serüveni Afyonspor maçıyla başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'un TFF 2. Lig serüveni Afyonspor maçıyla başlıyor - Son Dakika
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