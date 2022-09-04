TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan 2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, lige yarın oynayacağı müsabaka ile başlayacak. İlk haftayı maç yapmadan geçen yeşil-beyazlı takım 2. hafta maçında Afyonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Zafer Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Veli Karakaya yönetecek. Karakaya'nın yardımcılığını Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Ersin Erbay yapacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bursaspor'un TFF 2. Lig serüveni Afyonspor maçıyla başlıyor - Son Dakika

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