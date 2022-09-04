Bursaspor kafilesi Afyon'a hareket etti - Son Dakika
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Bursaspor kafilesi Afyon'a hareket etti

04.09.2022 13:49
Bursaspor kafilesi Afyon'a hareket etti

Bursaspor, TFF 2. Lig'deki ilk maçı için Afyon'a hareket etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig'deki ilk maçı için Afyon'a hareket etti. Yeşil-beyazlı takım yarın saat 20.00'de Afyonspor'la karşılaşacak. Kafiledeki herkesin pozitif görünmesi moralleri de yerine getirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında yarın Afyonspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, bugün maçın oynanacağı Afyon'a hareket etti. Bursa'daki hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı takım kara yoluyla Afyon'a hareket etti. Teknik heyet ve futbolcuların yüzlerinin güldüğü ve oldukça moralli olduğu gözlendi. Personelin yolcu ettiği Bursaspor kafilesi, Afyon'da da yapacağı antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Zafer Stadı'ndaki mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Bursa, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor kafilesi Afyon'a hareket etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor kafilesi Afyon'a hareket etti - Son Dakika
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