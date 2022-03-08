Bursaspor, Timsah Park'ın zemini ile ilgili çalışma başlattı - Son Dakika
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Bursaspor, Timsah Park'ın zemini ile ilgili çalışma başlattı

08.03.2022 13:24
Bursaspor, Timsah Park'ın zemini ile ilgili çalışma başlattı

Bursaspor Kulübü, Timsah Park'ın zeminiyle ilgili çalışma başlattı.

Bursaspor Kulübü, Timsah Park'ın zeminiyle ilgili çalışma başlattı. Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Gültekin, "Stadyumdaki zeminimizin en iyi hale gelmesi için tüm bakım ve onarım işlemleri ile ilgili gereken planlamayı yaptık" dedi.

Bursaspor Kulübü, Timsah Park'ın zemini ile ilgili çalışmalara başladı. Yeşil-beyazlı kulübün Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Gültekin, "Stadyumdaki zeminimizin en iyi hale gelmesi için tüm bakım ve onarım işlemleri ile ilgili gereken planlamayı yaptık. İşinde uzman ekibimiz şu anda da tüm çalışmalarını devam ettirmektedir. İnşallah bu sezon sonunu sorunsuz bir şekilde göreceğiz. Zeminimizi yeni sezona hazırlamak için de gerekli planlamalarımızı da şimdiden yaptık. Oyuncularımız ve taraftarlarımızın gönlü rahat olsun. Sıkıntısız bir zeminimiz var" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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