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Bursaspor, Timsah Park'ta çalıştı - Son Dakika

Bursaspor, Timsah Park'ta çalıştı

04.02.2022 17:29
Bursaspor, Timsah Park'ta çalıştı

Bursaspor, Altınordu maçının son hazırlığını Timsah Park'ta gerçekleştirdi.

Bursaspor, Altınordu maçının son hazırlığını Timsah Park'ta gerçekleştirdi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, öğle saatlerinde Timsah Park'ta yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenman öncesinde Bursasporlu Profesyonel Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri antrenmanı ziyaret etti. - BURSA

Bursaspor, Timsah Park'ta çalıştı
Bursaspor, Timsah Park'ta çalıştı
Bursaspor, Timsah Park'ta çalıştı

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Spor Toto, Altınordu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Timsah Park'ta çalıştı - Son Dakika Spor


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