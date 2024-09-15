Bursaspor, Tokat'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bursaspor, Tokat'ı 3-0 Yendi

Bursaspor, Tokat\'ı 3-0 Yendi

Bursaspor, 41 bin 300 seyirci önünde Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0 mağlup etti.

15.09.2024 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Şahin Berker, Ünal Doğru, Ahmet Emre Akbulut

BURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Dk. 78Furkan Sakı), Taha Can Velioğlu, Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe, Yiğitali Bayrak (Dk. 86 Bilal Güney), Sedat Cengiz (Dk. 60 Barış Dalkıran), Mücahit Can Akçay (Dk. 78 Bora Yılmaz), Eren Tunalı (Dk. 60 Hamza Gür), Mehmet Yiğit, Musa Çağıran

TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR: Ebubekir Elihoş, Muhammed Emin Yavaş (Dk. 76 Kadir Can Gündoğdu), Muhsin Polat, Mustafa Gürkan Varlık (Dk. 85 Umut Can Kanber), Deniz Pala, Emin Kaan Arslan, Ataberk Gök (Dk. 76 Serkan Gürses), Özgür Sürer (Dk. 85 Fırat Küçükgülmez), Recep Daylak, Murat Can Bölükbaşı, Haydar Deniz

GOL: Dk. 33 İlhan Depe, Dk. 74 Mücahit Can Akçay, Dk. 87 Ahmet İlhan Özek (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Muhammed Yavaş, Ömerhan Çıldır (Tokat Belediye Plevne Spor)

TFF 3. Lig 1. Grup ikinci hafta maçında 41 bin 300 kişi ile üçüncü lig tarihinin seyirci rekorunun kırıldığı maçta Bursaspor, kendi sahasında Tokat Belediye Plevnespor'u coşkulu taraftarı önünde 3-0 mağlup ederek ikide iki yaptı.

Kaynak: DHA

Bursaspor, 3-sayfa, Futbol, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor, Tokat'ı 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:47:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bursaspor, Tokat'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement