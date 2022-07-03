Bursaspor'u 895 bin kişi takip ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor'u 895 bin kişi takip ediyor

03.07.2022 13:37
Bursaspor'u 895 bin kişi takip ediyor

Twitter ve Instagram'da en çok takipçisi olan Türk kulüpleri arasında Bursaspor da yer aldı.

Twitter ve Instagram'da en çok takipçisi olan Türk kulüpleri arasında Bursaspor da yer aldı. TFF 2. Lig'de olmasına rağmen her alan büyüklüğünü hissettiren yeşil-beyazlıları takip eden tam 895 bin kişi var.

2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bursaspor Kulübü, sosyal medyada da en çok takipçiye sahip olan kulüpler arasında yer alıyor. Her ne kadar TFF 2. Lig'e kadar gerilese de Türkiye'de bir çok taraftara sahip olan yeşil-beyazlı kulübü sosyal medyada 895 bin kişi takip ediyor. Twitter ve Instagram'da en çok takipçisi olan Türk futbol kulüpleri arasında 5. sırada yer alan Bursaspor, yüzlerce kulübü bu alanda da gerisinde bıraktı. Sıralama ise şöyle oluştu; Galatasaray (22 milyon 895 bin), Fenerbahçe (17 milyon 256 bin), Beşiktaş (9 milyon 932 bin) ve Trabzonspor (3 milyon 103 bin). - BURSA

YORUMLAR
500
Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi Instagram grup sohbeti nasıl kurulur? – Grup Kurma Instagram grup sohbeti nasıl kurulur? – Grup Kurma
Kaynak: İHA

Bursaspor, Instagram, Twitter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'u 895 bin kişi takip ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 13:43:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor'u 895 bin kişi takip ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement