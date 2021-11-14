Bursaspor'u zorlu fikstür bekliyor

Bursaspor, milli aranın ardından zorlu maçlara çıkacak.

Bursaspor, milli aranın ardından zorlu maçlara çıkacak. Yeşil-beyazlı takım, kalan 7 karşılaşmanın 3'ünde evinde, 4'ünde ise deplasmanda galibiyet kovalayacak. Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'la 2-1 mağlup olan Bursaspor, milli aranın ardından kayıp yaşamak istemiyor. 13. haftada İstanbulspor'u konuk edecek olan yeşil-beyazlı takım, Gençlerbirliği ve Denizlispor'la üst üste iki deplasman müsabakasına çıkacak. Bursa ekibi daha sonra sahasında Manisa FK'yı konuk ederken, 17. haftada zirve mücadelesi veren Ümraniyespor deplasmanında kritik bir maça çıkacak. Bursaspor ilk yarının son müsabakalarında da sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak, deplasmanda da Menemenspor'la karşı karşıya gelecek. - BURSA

Spor, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Spor › Bursaspor'u zorlu fikstür bekliyor - Son Dakika Spor

Son Dakika

Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu

Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü

Türkiye'nin bir gözü Bulgaristan'da! Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Karadayı'nın alacağı oy merak ediliyor

Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği oto galeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü

Tüm Türkiye Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor! İnanılmaz performansıyla mest etti

Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil

Bir aile yok oldu! Bunalımdaki genç, annesini ve emekli astsubay babasını tabancayla vurup intihar etti