Bursaspor Ümraniyespor maçını Yasin Kol yönetecek - Son Dakika
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Bursaspor Ümraniyespor maçını Yasin Kol yönetecek

05.05.2022 13:00
Bursaspor Ümraniyespor maçını Yasin Kol yönetecek

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında pazar günü oynanacak olan Bursaspor-Ümraniyespor maçını hakem Yasin Kol yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında pazar günü oynanacak olan Bursaspor-Ümraniyespor maçını hakem Yasin Kol yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Bursaspor'un sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. 8 Mayıs Pazar günü Bitci Timsah Park Stadı'nda oynanacak maçta Yasin Kol'un yardımcılığını Muhammet Yumak ve Oğuz Terzi yapacak. Dördüncü hakem ise Alpaslan Şen olacak.

Yasin Kol yönetiminde bugüne kadar 4 maça çıkan Bursaspor, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Ümraniyespor maçını Yasin Kol yönetecek - Son Dakika


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