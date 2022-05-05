Bursaspor Ümraniyespor maçını Yasin Kol yönetecek - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında pazar günü oynanacak olan Bursaspor-Ümraniyespor maçını hakem Yasin Kol yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Bursaspor'un sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. 8 Mayıs Pazar günü Bitci Timsah Park Stadı'nda oynanacak maçta Yasin Kol'un yardımcılığını Muhammet Yumak ve Oğuz Terzi yapacak. Dördüncü hakem ise Alpaslan Şen olacak.

Yasin Kol yönetiminde bugüne kadar 4 maça çıkan Bursaspor, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. - BURSA