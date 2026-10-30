Bursaspor'un Bandırmaspor biletleri 600 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursaspor'un Bandırmaspor biletleri 600 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor\'un Bandırmaspor biletleri 600 TL\'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor'un 13. haftada sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın kulübe devredilen biletleri bugün saat 10.00 itibarıyla satışa çıktı. 31 Ekim Cumartesi saat 16.00'da Matlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri 600 TL'den 4 bin TL'ye yalnızca Passo'dan alınabilecek.

Bursaspor'un Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasının kulübe devredilen biletleri satışa çıktı.

Yeşil-beyazlı ekip, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bandırmaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın kulübe devredilen biletleri bugün saat 10.00 itibarıyla taraftarların erişimine açıldı.

Karşılaşma için 1963 Tribünü biletleri 4 bin TL, Batı Alt Tribün 2 bin 400 TL, VIP 1-2 Balkon 2 bin TL, Doğu Alt Tribün 1.400 TL, Doğu Üst Tribün 1.200 TL, Güney ve Kuzey Kale Arkası biletleri ise 600 TL'den satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, kulübe devredilen maç biletlerinin satışı her karşılaşmadan bir gün önce saat 10.00'da başlayacak. Biletler yalnızca passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden online olarak satın alınabilecek.

Düdük Tonusluoğlu'nda

Bursaspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Azad İlhan ve Batuhan Bıyıklı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.

Yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligdeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA
CumartesiBursasporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Beştepe yolunda ilginç anlar Erdoğan, kendini tutamayıp güldü Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Akaryakıtta üçlü zam kapıda Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
Türkiye’nin yıllardır beklediği adım atıldı Sincar’da yeni dönem Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
15:44
Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar
Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor? Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar
15:28
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
15:18
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
15:12
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
14:26
Türk Devletleri Teşkilatı’ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 15:56:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Bursaspor'un Bandırmaspor biletleri 600 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android