Bursaspor'un Hedefi Daha Büyük Başarılar

Teknik direktör Mustafa Er, mevcut puan farkını büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, takımın hedefinin mevcut puan farkını korumak değil, daha da büyütmek olduğunu söyledi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Güzide Gebze Spor'u 2-0 mağlup etti. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, galibiyetin ardından hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de sezonun kalan bölümü için mesaj verdi.

"Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi"

Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunun hakimiyetini ellerinde tuttuklarını belirten Er, rakibe ciddi bir fırsat tanımadıklarını ifade etti. Er, "Maçın büyük bölümünde oyunu kontrol ettik. Rakip sadece bir şut çekebildi ve ceza sahamıza çok sınırlı sayıda girebildi. Biz ise birçok gol pozisyonu ürettik. Daha farklı bir skor da olabilirdi. Önemli olan oyuncularımızın oyun disiplininden kopmamasıydı."

Maç öncesinde agresif bir oyun planı belirlediklerini söyleyen Er, hem hücumda tempolu hem de savunmada baskılı bir anlayışı sahaya yansıttıklarını dile getirdi. Taraftar desteğinin de bu oyuna önemli katkı sağladığını ifade eden Mustafa Er, "Top bizdeyken hızlı ve tempolu oynamayı, top rakibe geçtiğinde ise yoğun baskı yapmayı planladık. Oyuncularımız bunu sahada çok iyi uyguladı. Taraftarımızın maçın başındaki enerjisi de takımın baskılı oyununa ciddi katkı verdi" diye konuştu.

Son haftalarda savunma performansının öne çıktığını belirten yeşil-beyazliların teknik patronu, "Son 9 maçta sadece 2 gol yedik. Rakiplere çok az pozisyon veriyoruz. Hücumda ise üretkeniz, sadece son vuruşlarda biraz daha etkili olmamız gerekiyor" dedi.

"Şampiyonluk anını hayal etmelerini istiyorum"

Takım içindeki motivasyonu sürekli yüksek tutmaya çalıştıklarını belirten Er, oyuncularına şampiyonluk atmosferini hayal etmelerini söylediğini açıkladı. Kalan 5 maçta aynı ciddiyetle devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Er, "Kalan haftalar için sloganımız net: Durmak yok, yola devam. Bu kulüp ve bu taraftar çok daha büyük başarıları hak ediyor. Oyuncularımdan şampiyonluk anını hayal etmelerini istiyorum. Ancak matematiksel olarak bitmeden rehavete kapılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Gözler Fethiye maçına çevrildi

Mustafa Er, Gebzespor galibiyetinin ardından kısa süreli bir moral yaşayacaklarını ancak hemen Fethiye karşılaşmasına odaklanacaklarını belirtti. Er, sözlerine şöyle devam etti: "Bu galibiyetin mutluluğunu bu akşam yaşayacağız ama yarından itibaren tamamen önümüzdeki maça odaklanacağız. Şampiyonluk kesinleşene kadar aynı disiplinle çalışmaya devam edeceğiz."

Deneyimli teknik adam ayrıca, muhtemel şampiyonluğun ardından vakit kaybetmeden yeni sezon planlamasına başlanması gerektiğini de vurgulayarak, Bursaspor'un her alanda büyüklüğünü göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
