Bursaspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pedro takıma veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pedro takıma veda etti

22.05.2022 11:41
Bursaspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pedro takıma veda etti

Bursaspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pedro, yeşil-beyazlı takıma veda etti.

Bursaspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pedro, yeşil-beyazlı takıma veda etti. Golcü oyuncu, "Bursaspor'un ligde kalabilmesi için geldim ama maalesef mümkün olmadı. Arkadaşlarım ve ben sahada her şeyimizi verdik. Taraftarımıza bana verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah bu hikaye burada bitmez" dedi.

Bursaspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pedro, takıma veda etti. Golcü oyuncu, sosyal medya hesabından şu sözleri sarfetti: "Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum çünkü her zaman sana sevinç, gurur ve başarı duygusuyla veda edeceğimi düşündüm. Yakındı, doğru ama futbol her zaman adil değil ya da istediğimiz gibi gitmiyor. Bursaspor'un ligde kalabilmesi için geldim ama maalesef mümkün olmadı. Arkadaşlarım ve ben sahada her şeyimizi verdik. Ligde kalabileceğimizi taraftarımıza inandırdık. Maalesef olmadı."

"Bu dünya dışında bir güzellikti"

Joao Pedro açıklamasında şu sözlerle sonlandırdı: "Bana bu takımda oynama ve bu kulübün büyüsünü hissetme fırsatı verdiği için Tanrı'ya teşekkür ederim. Son mutluluğu yaşatamadığım için özür dilerim ama Bursaspor harika bir camia ve eminim ki düzelecektir. Birlikte çalıştığım iki teknik direktör Tamer Tuna ve Mustafa Er'e güvenleri ve bana verdikleri taktikler için teşekkür ederim. Aynı zamanda personel ve yönetime de her şey için teşekkürler ve tüm taraftarımız onlara özel teşekkür ediyorum. Beni karşılama şekliniz ve bana güç vermeniz bu dünyanın dışında bir güzellikti. Birlikte geçirdiğimiz tüm anlar için çok teşekkür ederim. İnşallah bu hikaye burada bitmez" - BURSA

YORUMLAR
500
Euroleague finalinde Frutti Extra Euroleague finalinde Frutti Extra Arda Kızıldağ, Gençlerbirliği'ne veda etti Açıklaması Arda Kızıldağ, Gençlerbirliği'ne veda etti Açıklaması
Kaynak: İHA

Bursaspor, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pedro takıma veda etti - Son Dakika


Son Dakika
11:39 Taksi sahibinin oğlu ile şoför arasında kavga yaşandı! Şoför başından vurularak hayatını kaybetti
11:36 Bodrum'da lahmacun neden 200 liradan satılıyor? Yetkili isim yanıtladı: Mutlaka bir nedeni vardır
11:35 Ünlü ilahiyatçı Hayrettin Karaman'dan Survivor çıkışı: İzlemek caiz değil
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
10:56 7 ay önce satın aldığı araç çalıntı çıktı! Neye uğradığını şaşıran mağdur: Sıfır gibi yapmışlar
10:52 Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu: Pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz
10:40 Kripto para uygulamasında hesapları bloke olan iki gencin 200 bin liraları yok oldu
10:34 Hadise yeni imajıyla Khloe Kardashian'a benzetildi
10:32 Bomba iddia: DEVA Partisi, Abdullah Gül'ü "İkinci aday" olarak düşünüyor
10:06 Türkiye'de tanışmışlardı! Her şey yolunda giderken adam, karısını öldürdü, cesedi bavula koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 11:47:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bursaspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pedro takıma veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement