Bursaspor\'un Transfer Tahtası Açıldı: 37 Dosya İmzalandı

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BURSASPOR Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz transfer döneminde transfere engel toplamda 37 dosya ile anlaşma imzalanarak üç yıldır kapalı olan transfer tahtasının açıldığını hatırlatarak, kış transfer döneminde de 9 dosyanın kapandığını belirtti.

Müzesinde bir Süper Lig Kupası, bir de Türkiye Kupası bulunduran, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil ettikten sonra ise TFF 3'üncü Lig'e düşen Bursaspor, yaz transfer döneminde transfer tahtasını açarak, ligin ilk yarısını lider tamamladı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz transfer döneminde transfere engel toplamda 37 dosya ile anlaşma imzalanarak üç yıldır kapalı olan transfer tahtasının açıldığını hatırlatarak, kış transfer döneminde de 9 dosyanın kapandığını duyurdu.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"Yaz transfer döneminde sizlerin de bildiği gibi transfere engel toplamda 37 dosya ile anlaşma imzalamış ve üç yıldır kapalı olan transfer tahtasını açmıştık. Kış transfer döneminin başladığı 13 Ocak 2025 tarihinden bu sabaha kadar ise eski teknik adam, futbolcu ve masörlerden oluşan 9 dosya transfer tahtasına girmiş ve lisans çıkarmamıza engel olmuştur. Kısa süre içerisinde çok ciddi bir mali yükle karşı karşıya kaldığımız bu haftada söz konusu isimlerle anlaşarak ödemelerini gerçekleştirdik ve transfer ettiğimiz Vefa Temel'in lisansını çıkardık."