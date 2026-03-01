Bursaspor ve Batman Petrolspor Liderliğini Korudu - Son Dakika
Bursaspor ve Batman Petrolspor Liderliğini Korudu

01.03.2026 18:40
Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor liderliğini sürdürdü.

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 26'ncı, Beyaz Grup'ta ise 28'inci hafta tamamlandı.

Kırmızı Grup'ta haftaya lider giren Bursaspor, sahasında Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor'u 6-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor, deplasmanda Altınordu'yu 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İki grupta oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup


OGBMAYAVP
1.BURSASPOR26193470175360
2.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR26183570205057
3.MARDİN 196926174556193755
4.ALİAĞA FUTBOL26165558193953
5.MUŞSPOR25155558292950
6.GÜZİDE GEBZESPOR26139447192848
7.ISBAŞ ISPARTA 3226119650302042
8.ANKARA DEMİRSPOR2612593735241
9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ26116944341039
10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR26911643301338
11.KCT 1461 TRABZON FK2697103740-334
12.FETHİYESPOR26881044321232
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL2686122931-230
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR2669113338-527
15.SOMASPOR2554162656-3019
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU2543182273-5112
17.ADANASPOR26112410133-1234
18.YENİ MALATYASPOR250223887-79-43
Not: Yeni Malatyaspor'a 45, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verilmiştir.
Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR27187259243561
2.MUĞLASPOR26177239122758
3.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR27164747311652
4.SULTAN SU İNEGÖLSPOR27147653312249
5.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR261211347301747
6.İSKENDERUNSPOR27145842301247
7.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ271210536241246
8.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR26134959302943
9.MKE ANKARAGÜCÜ2612773429543
10.GMG KASTAMONUSPOR2711793936340
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR27105123737035
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ2661282929030
13.MERKÜR JET ERBAASPOR2784153147-1628
14.KARACABEY BELEDİYESPOR2775152842-1426
15.BEYKOZ ANADOLUSPOR2665152644-1823
16.KEPEZSPOR2655162555-3020
17.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ2738161856-3817
18.ALTINORDU2629151550-3515
19.BUCASPOR 19282634192956-2713
Kaynak: AA

Batman Petrolspor, Bursaspor, Futbol, Spor

